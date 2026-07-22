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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde oynanacak dev mücadelede Filenin Sultanları yarı final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye - Kanada maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 15:52
Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) grup etabını başarıyla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız (Filenin Sultanları), gözünü finallere dikti. Üst üste 8. kez VNL Finalleri'nde yer alma başarısı gösteren Millilerimiz, çeyrek final mücadelesinde eski başantrenörü Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde spor tutkunları arama motorlarında "Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman?", "Filenin Sultanları maçı saat kaçta?" ve "Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye - Kanada VNL çeyrek final maçı tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve eşleşme detayları...

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki zorlu mücadelesi 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI YAYIN)

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleşecek olan dev mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALE YÜKSELİRSE RAKİP KİM OLACAK?

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Kanada engelini aşması halinde adını yarı finale yazdıracak. Temsilcimiz, yarı finalde aynı gün oynanacak ABD - Çin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

2025- Altıncılık

Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman

İKİLİ REKABETTE TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada ile oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'inden galibiyetle ayrılan taraf oldu. İki takım arasında son olarak oynan Dünya Şampiyonası karşılaşmasını da Millilerimiz 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı.

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