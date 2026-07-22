CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'de Phil Foden'ın sözleşmesi uzatıldı

Manchester City'de Phil Foden'ın sözleşmesi uzatıldı

Adı transferde özellikle Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Phil Foden ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Manchester City, İngiliz yıldızın sözleşmesini uzattığını resemen duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 15:55
Manchester City'de Phil Foden'ın sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City, Phil Foden ile 2030'a kadar sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Foden için "Henüz 26 yaşında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncu, bugüne kadar profesyonel kariyerinde kulübün inanılmaz bir şekilde 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı olarak, City kadrosunun en uzun süre hizmet veren ve deneyimli üyelerinden biri haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Manchester City altyapısından yetişen Foden, İngiliz temsilcisiyle birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!
G.Saray'a Mastantuono müjdesi!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Alman gazı İngiliz cilası! Özgür Özel'in yeni partisine Batı medyasından destek geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı!
Italiano'dan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Mastantuono müjdesi! G.Saray'a Mastantuono müjdesi! 15:47
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı 15:29
İtalya yarı finalde! İtalya yarı finalde! 15:24
Foden M. Ciyt'de kalıyor! Resmen duyuruldu Foden M. Ciyt'de kalıyor! Resmen duyuruldu 15:13
Udinese'den Zaniolo için flaş karar! Udinese'den Zaniolo için flaş karar! 14:42
G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! 14:27
Daha Eski
Italiano'dan transfer açıklaması! Italiano'dan transfer açıklaması! 13:53
Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! 13:47
F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake... F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake... 13:13
Yıldız ismi 3 takım birden izlemeye geldi! Yıldız ismi 3 takım birden izlemeye geldi! 12:46
F.Bahçe Beko'da Larkin sağlık kontrolünden geçti! F.Bahçe Beko'da Larkin sağlık kontrolünden geçti! 12:10
Icardi'den G.Saray'a sitem: Hak etmedim! Icardi'den G.Saray'a sitem: Hak etmedim! 11:10