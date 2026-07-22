Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'dan teklifler alan Kolombiyalı stoperin ayrılması halinde sarı-kırmızılıların rotasını Real Madrid'in yıldız savunmacısına çevireceği ve transferde Beşiktaş'a rakip olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:31
Yaz transfer dönemini sakin geçiren Galatasaray'da gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.
Savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimaline karşılık B planını oluşturduğu öğrenildi.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre Cimbom, Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Raul Asencio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Real Madrid'in Ibrahima Konate'yi kadrosuna katması, Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzatması, Dean Huijsen'e yatırım yapması ve Alessandro Bastoni transferi için girişimlerini sürdürmesi, ayrıca sakatlığı bulunan Eder Militao'nun eylül ayında takıma dönmesinin beklenmesi, Asencio'nun forma şansını önemli ölçüde azalttı.
Bu nedenle teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlamasında yer vermediği 23 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, genç stoperin bonservisli transfer ya da kiralık olarak ayrılığına izin verileceği öğrenildi.
İspanyol devinin bonuslarla birlikte brüt olarak 8 milyon euro maaş ödediği Asencio'nun maaşını karşılayabilecek bir kulüp aranıyor.
Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Lazio'nun da oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 34 maçta görev alan Asencio, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki oyuncunun başkent ekibiyle kontratı 2031 yılında sona erecek.