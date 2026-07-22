CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'dan teklifler alan Kolombiyalı stoperin ayrılması halinde sarı-kırmızılıların rotasını Real Madrid'in yıldız savunmacısına çevireceği ve transferde Beşiktaş'a rakip olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:31
Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Yaz transfer dönemini sakin geçiren Galatasaray'da gündeme dikkat çeken bir iddia geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Savunmaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimaline karşılık B planını oluşturduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre Cimbom, Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Raul Asencio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Real Madrid'in Ibrahima Konate'yi kadrosuna katması, Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzatması, Dean Huijsen'e yatırım yapması ve Alessandro Bastoni transferi için girişimlerini sürdürmesi, ayrıca sakatlığı bulunan Eder Militao'nun eylül ayında takıma dönmesinin beklenmesi, Asencio'nun forma şansını önemli ölçüde azalttı.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Bu nedenle teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlamasında yer vermediği 23 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, genç stoperin bonservisli transfer ya da kiralık olarak ayrılığına izin verileceği öğrenildi.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

İspanyol devinin bonuslarla birlikte brüt olarak 8 milyon euro maaş ödediği Asencio'nun maaşını karşılayabilecek bir kulüp aranıyor.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Lazio'nun da oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 34 maçta görev alan Asencio, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'dan ezeli rakibine transfer çalımı!

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki oyuncunun başkent ekibiyle kontratı 2031 yılında sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Mastantuono müjdesi! G.Saray'a Mastantuono müjdesi! 15:47
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı 15:29
İtalya yarı finalde! İtalya yarı finalde! 15:24
Foden M. Ciyt'de kalıyor! Resmen duyuruldu Foden M. Ciyt'de kalıyor! Resmen duyuruldu 15:13
Udinese'den Zaniolo için flaş karar! Udinese'den Zaniolo için flaş karar! 14:42
G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! G.Saray'dan ezeli rakibine transfer çalımı! 14:27
Daha Eski
Italiano'dan transfer açıklaması! Italiano'dan transfer açıklaması! 13:53
Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! Beşiktaş ve G.Saray'ın Lucumi yarışı! 13:47
F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake... F.Bahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake... 13:13
Yıldız ismi 3 takım birden izlemeye geldi! Yıldız ismi 3 takım birden izlemeye geldi! 12:46
F.Bahçe Beko'da Larkin sağlık kontrolünden geçti! F.Bahçe Beko'da Larkin sağlık kontrolünden geçti! 12:10
Icardi'den G.Saray'a sitem: Hak etmedim! Icardi'den G.Saray'a sitem: Hak etmedim! 11:10