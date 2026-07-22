Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol kanat transferi doğrultusunda gündemine aldığı Rafael Leao'da sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basını, yıldız oyuncunun Avustralya turnesinden sonra takımdan ayrılma ihtimalini yüksek olarak değerlendirdi. İşte transferde kritik tarih...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:38
BONSERVİSİ EN BÜYÜK ENGEL
İstanbul'daki "Rafael Leao derbisi" Avrupa basınında da dikkat çekerken, transferin önündeki en büyük engelin Milan'ın 50 ila 60 milyon euro arasında belirlediği bonservis bedeli olduğu ifade edildi.
RESMİ TEKLİF YOK ANCAK...
Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı, temasların ise keşif aşamasında olduğu belirtildi.
"İSTANBUL'A GİTME İHTİMALİ YÜKSEK"
Premier Lig ekiplerinin ilgisinin şu ana kadar somut bir adıma dönüşmemesi, Leao'nun kariyerini Türkiye'de sürdürme ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.
Portekizli yıldızın 29 Temmuz'da takımıyla birlikte Avustralya kampına katılacağı ve burada teknik direktör Ruben Amorim tarafından yakından değerlendirileceği aktarıldı.
AYRILIK KARARI ALINABİLİR
Ancak Amorim'in yeni sezon planlamasında Leao'ya düzenli forma şansı vermesinin zor olduğu yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.
Bu nedenle yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer mücadelesinin ise yaz perdesinin son gününe kadar sürebileceği ve Avustralya kampı sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarılıyor.
2025/26 sezonunda İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 31 mücadelede 1.968 dakika görev alırken 10 gol/3 asistlik bir katkı sundu.
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