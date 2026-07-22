BONSERVİSİ EN BÜYÜK ENGEL İstanbul'daki "Rafael Leao derbisi" Avrupa basınında da dikkat çekerken, transferin önündeki en büyük engelin Milan'ın 50 ila 60 milyon euro arasında belirlediği bonservis bedeli olduğu ifade edildi.

RESMİ TEKLİF YOK ANCAK... Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı, temasların ise keşif aşamasında olduğu belirtildi.