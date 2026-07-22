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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol kanat transferi doğrultusunda gündemine aldığı Rafael Leao'da sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basını, yıldız oyuncunun Avustralya turnesinden sonra takımdan ayrılma ihtimalini yüksek olarak değerlendirdi. İşte transferde kritik tarih...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 16:38
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer rekabeti hız kazanırken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yolları bir kez daha aynı yıldız isimde kesişti.

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Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen ezeli rakipler, sol kanat takviyesi için AC Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre iki kulüp de Portekizli yıldızın transfer şartlarını detaylı şekilde araştırmaya başladı.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

BONSERVİSİ EN BÜYÜK ENGEL

İstanbul'daki "Rafael Leao derbisi" Avrupa basınında da dikkat çekerken, transferin önündeki en büyük engelin Milan'ın 50 ila 60 milyon euro arasında belirlediği bonservis bedeli olduğu ifade edildi.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

RESMİ TEKLİF YOK ANCAK...

Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif sunmadığı, temasların ise keşif aşamasında olduğu belirtildi.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

"İSTANBUL'A GİTME İHTİMALİ YÜKSEK"

Premier Lig ekiplerinin ilgisinin şu ana kadar somut bir adıma dönüşmemesi, Leao'nun kariyerini Türkiye'de sürdürme ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Portekizli yıldızın 29 Temmuz'da takımıyla birlikte Avustralya kampına katılacağı ve burada teknik direktör Ruben Amorim tarafından yakından değerlendirileceği aktarıldı.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

AYRILIK KARARI ALINABİLİR

Ancak Amorim'in yeni sezon planlamasında Leao'ya düzenli forma şansı vermesinin zor olduğu yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Bu nedenle yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer mücadelesinin ise yaz perdesinin son gününe kadar sürebileceği ve Avustralya kampı sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarılıyor.

Rafael Leao'nun Milan'a veda edeceği tarih belli oldu! "İstanbul'a gidebilir"

2025/26 sezonunda İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 31 mücadelede 1.968 dakika görev alırken 10 gol/3 asistlik bir katkı sundu.

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