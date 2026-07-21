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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Ada'ya rekor transfer: Chibuike Nwaiwu!

Trabzonspor'dan Ada'ya rekor transfer: Chibuike Nwaiwu!

Fulham'ın Issa Diop ile yollarını ayırması, Trabzonspor'un stoperi Chibuike Nwaiwu transferinin önünü açtı. İngiliz ekibinin kısa süre içinde bordo-mavililerle pazarlıkları son aşamaya taşıması bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 10:50
Trabzonspor'dan Ada'ya rekor transfer: Chibuike Nwaiwu!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Faslı stoperi Issa Diop'u, Ipswich Town'a sattı. Yapılan anlaşmaya göre Ipswich Town ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Diop, sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen İngiliz ekibi için Chibuike Nwaiwu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın, Nwaiwu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites artırması bekleniyor.

SON AŞAMAYA GEÇİLECEK

Stoper hattında oluşan boşluğu Trabzonspor'un yıldızıyla kapatmak isteyen Fulham'ın, bordo-mavililer ile pazarlıkları son aşamaya getireceği tahmin ediliyor.

REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre Karadeniz ekibinin bu transferden beklentisi ise net 30 milyon euro. Trabzonspor kulübünün izin vermesi üzerine 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, daha önce Fulham kulübü yetkilileri ile görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.

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