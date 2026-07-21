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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom son olarak stoper takviyesi için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray transfer ettiği futbolcu ile Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı verimi almayı hesaplıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:30
Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Cimbom, teknik direktörü Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez aynı başarıyı tekrarladı.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Galatasaray yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isterken diğer mücadele edeceği kulvarlarda da önemli başarılara imza atmak istiyor.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Rotasyonu güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da bu doğrultuda transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Sarı-kırmızılılardan son olarak transferde oldukça flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Savunmaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Corendon Alanyaspor'un yıldızı Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Oyuncu için Akdeniz ekibinin talep ettiği 8 milyon euro'yu çok bulan sarı-kırmızılılar, takas yolu ve pazarlıklarla bedeli aşağıya çekmeye çalışıyor.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Abdülkerim Bardakcı'dan istediği verimi alan Aslan, Ümit'in de bu faydayı verebileceğini düşünüyor.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Cimbom'un transfer listesinde yer alan Ümit Akdağ savunmada çok yönlü olarak görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık

Futbolcu ana mevkisi olan stoper dışında, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor.

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