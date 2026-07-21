Galatasaray'a yeni Abdülkerim Bardakcı! Transferde dev pazarlık
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom son olarak stoper takviyesi için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray transfer ettiği futbolcu ile Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı verimi almayı hesaplıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:30
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom, teknik direktörü Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez aynı başarıyı tekrarladı.
Galatasaray yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isterken diğer mücadele edeceği kulvarlarda da önemli başarılara imza atmak istiyor.
Rotasyonu güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da bu doğrultuda transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılardan son olarak transferde oldukça flaş bir hamle geldi.
Savunmaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Corendon Alanyaspor'un yıldızı Ümit Akdağ ile ilgileniyor.
Oyuncu için Akdeniz ekibinin talep ettiği 8 milyon euro'yu çok bulan sarı-kırmızılılar, takas yolu ve pazarlıklarla bedeli aşağıya çekmeye çalışıyor.
Abdülkerim Bardakcı'dan istediği verimi alan Aslan, Ümit'in de bu faydayı verebileceğini düşünüyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Cimbom'un transfer listesinde yer alan Ümit Akdağ savunmada çok yönlü olarak görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
Futbolcu ana mevkisi olan stoper dışında, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor.