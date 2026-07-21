8 MİLYON EURO'LUK MAAŞ TEKLİFİ Haberde, Galatasaray'ın deneyimli savunmacıya yıllık net 8 milyon euro maaş teklif ettiği, bu rakamın oyuncunun Juventus'ta kazandığı ücretin yaklaşık 2 milyon euro üzerinde olduğu aktarıldı.