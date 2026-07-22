Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç öncesi siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano ve oyunculardan Orkun Kökçü, gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken ifadeler...

Vincenzo Italiano: İyi anlamda bir şeyler göstereceğiz

"Son 10 gündür tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve iyi geçtiğini söyleyebilirim. Karşımızdaki rakip, iyi bir seviyenin takımı. Bence iyi anlamda bir şeyler göstereceğiz. Avrupa yolculuğu çok heyecanlı bir yolculuk. Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz. Taraftar ve kulüp ligi istiyor fakat dediğim gibi, şu anki hedefimiz yalnızca Midtjylland maçı."

Vincenzo Italiano: Taraftarımız kuvvetimiz olacaktır

"Heyecanlıyız çünkü ilk kez resmi maça çıkacağız. Taraftarlarımıza ilk defa beraber olacağız. Bu maç çok önemli. Ve daha çalışmamız gereken çok daha fazla şey var. Taraftarımıza çok güveniyorum. Onlar bizim kuvvetimiz olacaktır. Sahada iyi bir performans sergilemeyi hedefliyoruz."

Vincenzo Italiano: Türk Ligi çok zor bir lig

"Geçmişte Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim: Çok zor bir lig. Bütün maçlara yüzde yüz hazır olmanız gerekiyor. 4-2-3-1'e karşı çok oynadım. genelde kampta da dörtlü savunma üzerine çalıştık. Rakibimize göre bunu da değiştirmeye çalışacağız. Dörtlü savunma üzerinden bir kimlik yaratmaya çalışacağız ve stratejimizi de bunun üzerine belirledik."

Vincenzo Italiano: İlhan Fakılı beni şaşırttı

"Günler boyunca çok farklı genç oyuncularla çalıştık. aralarında birkaç dikkat çeken isim vardı. yıl içinde de bazı arkadaşlar bizimle çalışabilirler. İlhan Fakılı hakkında konuşmak gerekirse, beni şaşırttığını söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında iki önemli gol attı. Ne kadar soğukkanlı ve kale önünde iyi bir bitirici olduğunu gösterdi. Topsuz oyununu ve sertliğini biraz daha geliştirmesi gerekiyor fakat kaliteli bir oyuncu ve bu özelliklere sahip olduğu için bizimle."

Vincenzo Italiano: Transfer üzerine çalışıyoruz

"Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içindeyim. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çalışıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel. İlk baştaki hislerim, şu anda da aynı: İyi hislere sahibim. Bence iyi işler de yapacağız. Transferde de aramıza arkadaşlar katılacak. Bunun üzerine çalışıyoruz. Taraftarla beraber olacağım için de çok mutluyum."

Vincenzo Italiano: Dezavantajımız varsa...

"Avrupa'da oynayan takımların hepsi taktik olarak hazır oluyorlar. Özellikle Kuzey takımları da fizik kaliteleriyle öne çıkan takımlardır. Bir dezavantajımız varsa: bütün takımla beraber az çalışma fırsatı bulduk fakat bu bir bahane değil. Avrupa'da kolay maç yok ve hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmıyor."

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Orkun Kökçü: Bu sene geçen seneden farklı

"Geçen sene takımla pek kaynaşamamıştım. Şu anda daha uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Hocanın istediklerini biliyoruz. Maça hazırız. Salih'le aramızdaki uyum çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. En önemlisi galibiyet almak, onun için de elimizden geleni yapacağız. Geçen sezonun ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla. Takımıma en iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum."