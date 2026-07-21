Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Wilfred Ndidi...

Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Nijeryalı yıldız, Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
Wilfred Ndidi'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme 🔗 https://t.co/kG62sr8KkE pic.twitter.com/iMPCn0igQl— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 21, 2026