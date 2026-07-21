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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Wilfred Ndidi...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Wilfred Ndidi...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 17:58
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Wilfred Ndidi...

Beşiktaş Kulübü, futbolculardan Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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