Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, siyah-beyazlıların gündemine tanıdık bir isim geldi. The Sun Manchester United muhabiri Samuel Luckhurst'un özel haberine göre, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın Türkiye'ye dönmesi beklenirken, en güçlü adayın Beşiktaş olduğu öne sürüldü.

Haberde, 28 yaşındaki file bekçisinin Manchester United'ın sezon öncesi kampına bu hafta katılmayacağı belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili ayrılık ihtimalinin güçlendiği ifade edildi.

Altay Bayındır, A Milli Fubol Takımımız ile Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen grup aşamasındaki üç maçta da forma şansı bulamadı. Milli takım kampının ardından zorunlu tatilini tamamlayan deneyimli kalecinin, Manchester United'ın Carrington Tesisleri'ndeki hazırlıklara katılmaması transfer iddialarını artırdı.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

İngiliz basınına göre, eski Fenerbahçeli kalecinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ve Beşiktaş'ın transfer için öne çıkan kulüp olduğunu yazdı. Siyah-beyazlıların, kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

HATA SONRASI FORMASINI KAYBETTİ

Altay Bayındır, son olarak 27 Eylül'de Brentford karşısında oynanan mücadelede forma giydi. Söz konusu maçta yaptığı hata sonrası bir daha şans bulamayan milli kaleci, Manchester United kariyerinde ilk 11'de başladığı 17 maçta 31 gol yerken takım bu karşılaşmaların 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Haberde, Teknik direktör Ruben Amorim'in geçtiğimiz sezon başında Andre Onana yerine Altay Bayındır'ı tercih etmesine rağmen alınan sonuçların beklentilerin altında kalması, deneyimli kalecinin takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdiği yazıldı.

Beşiktaş'ın transfer girişimlerini sürdürdüğü iddia edilirken, Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İŞTE O HABER: