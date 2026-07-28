Başakşehir FK, Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden Vfl Wolfsburg Kulübü'nün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.