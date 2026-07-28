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Haberler Başakşehir Başakşehir FK, Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattı

Başakşehir FK, Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattı

Başakşehir FK, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 21:22 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 21:23
Başakşehir FK, Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattı

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden Vfl Wolfsburg Kulübü'nün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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