CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı!

Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı!

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, "Hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orda tabii ki boy göstermek, oynamak istiyorum. Ama öncesinde tabii ki en büyük hayalim Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak. Takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 20:53
Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı!

Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü kaydeden Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın yeni transferi, kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini belirterek, "Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç, dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Kariyerin hakkında gelen soruyu yanıtlayan Cabral, "Bu başarı için minnettarım. Tabii ki gerçekten büyük ve önemli başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Dört yıl önce belki Almanya beşinci liginde oynayan bir oyuncudan, bugün dünya kupasının en güzel golünü atmış oyuncu olma mutluluğuna eriştim. Bunun aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kendisini "komple bir bek oyuncusu" olarak gördüğünü aktaran Cabra, "Kendimi belki komple bir kanat bek oyuncusu olarak da değerlendirebilirim. İki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

"İlk görüşmede Trabzonspor'a katılma kararı almıştım"

Cabral, Trabzonspor ile ilk görüşmesinde kendisine güveni ve inancı gördüğünü anlattı.

"Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgiydi. İnsanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı." diyen Cabral, "Erkek kardeşimin fikri ikinci görüşmeyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim, Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden Trabzonspor'a katılma kararı almıştım." dedi.

Transfer sürecinde teknik direktör Fatih Tekke ile kısa bir iletişiminin olduğu bilgisini veren Cabral, "Görüşmede ona inanmam gerektiğini anladım. Genç oyuncuların gelişimine ne kadar önem verdiğini bana anlatmıştı." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda Messi ile rakip olmaları hakkında da konuşan Cabral, "Dünya Kupası öncesinde bir röportajda 'Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekebilirim' demiştim. Bana da bu fotoğrafı çekilebilme şansı doğdu. Onunla fotoğrafımı sosyal medya hesabıma da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi." diyerek sözlerini tamamladı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao...
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Irak stratejik anlaşmalar! Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Leao'dan gündem olan paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri 19:31
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! 18:51
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 16:35
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 16:27
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 16:21
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 15:57
Daha Eski
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 15:35
M. City'de Gvardiol'un sözleşmesi uzatıldı! M. City'de Gvardiol'un sözleşmesi uzatıldı! 15:14
Chantel Alleyne Beşiktaş BOA'da! Chantel Alleyne Beşiktaş BOA'da! 15:08
Fırtına kuvvet çalıştı Fırtına kuvvet çalıştı 14:49
Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları sürüyor 14:46
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 14:43