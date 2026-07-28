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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır

Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 20:51
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır

Müsabakanın oynanacağı Zabrze Arena'da, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticiler de antrenmanı yerinde takip etti.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

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