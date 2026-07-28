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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında konuştu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 23:04
Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Sarı-kırmızılılar, 10 numara mevkisine bir takviye yapmak isterken uzun süredir transfer gündeminde olan isimlerden biri de Can Uzun'du.

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Can Uzun hakkında konuştu.

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Eintracht Frankfurt'un Grassau'daki antrenman kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Krösche'nin Can Uzun'a dair açıklamaları ise şu şekilde:

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

"Bizi terk edeceğine dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli haberler ve spekülasyonlar geliyor.

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Adi Hütter'in bizden oynamamızı istediği futbol tarzıyla, Can'ı en büyük tehdit olabileceği iyi pozisyonlara yerleştirebiliriz.

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Olağanüstü bir bitiriciliğe sahip, takım arkadaşlarını pozisyona sokabiliyor ve goller yaratabiliyor.

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Bu nedenle, bizim için çok önemli bir rol oynayabilecek."

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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