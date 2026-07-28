Eintracht Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! Galatasaray'ın transfer listesindeydi
Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında konuştu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 23:04
Eintracht Frankfurt'un Grassau'daki antrenman kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Krösche'nin Can Uzun'a dair açıklamaları ise şu şekilde:
"Bizi terk edeceğine dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli haberler ve spekülasyonlar geliyor.
Adi Hütter'in bizden oynamamızı istediği futbol tarzıyla, Can'ı en büyük tehdit olabileceği iyi pozisyonlara yerleştirebiliriz.
Olağanüstü bir bitiriciliğe sahip, takım arkadaşlarını pozisyona sokabiliyor ve goller yaratabiliyor.
Bu nedenle, bizim için çok önemli bir rol oynayabilecek."
Transfermarkt verilerine göre Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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