CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 19:05 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 19:51
Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, kontratı sona eren 32 yaşındaki Gabonlu futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Lemina, önümüzdeki iki sezonda da Galatasaray forması giymeyi sürdürecek.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekip adına 41 resmi karşılaşmada görev yapan Mario Lemina, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

"İNŞALLAH BU İKİ SENEDE BERABER ŞAMPİYONLUKLARI KUTLAYACAĞIZ"

Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Gabonlu orta saha oyuncusu, kulübe kalpten bağlı olduğunu belirterek "Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza, bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada iki sene devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Lemina, taraftarın sevgisine performansıyla karşılık vereceğini dile getirerek "Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Lemina'nın Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Son iki şampiyonluğumuza kendisinin büyük katkısı var. Kendisiyle yeni sezonda yaptığımız iki senelik kontratı konuşurken bana bir sözü var. 'İki senedeki performansım şimdiye kadar gösterdiklerimin üzerinde olacak.' dedi. Dolayısıyla kendisi taraftarlarımızın sevip beğendiği bir futbolcu. İki sene daha bizimle beraber. İnşallah bu iki senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı!
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Baltık bölgesinin güvenliği önemli! Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Hatta Letonya Cumhurbaşkanı var
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi!
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! 19:05
Başakşehir, Inter Turku maçına hazır Başakşehir, Inter Turku maçına hazır 18:07
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! 18:03
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! 17:51
Filenin Efeleri'nin 2026 VNL takvimi açıklandı! Filenin Efeleri'nin 2026 VNL takvimi açıklandı! 17:34
F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı! F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı! 16:22
Daha Eski
İşte Trabzonspor'un hazırlık maçları! İşte Trabzonspor'un hazırlık maçları! 16:18
Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi sürdü 15:40
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! 15:33
Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! 15:20
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! 14:43
Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Salah... Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Salah... 14:31