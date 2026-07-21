Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, kontratı sona eren 32 yaşındaki Gabonlu futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Lemina, önümüzdeki iki sezonda da Galatasaray forması giymeyi sürdürecek.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekip adına 41 resmi karşılaşmada görev yapan Mario Lemina, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

"İNŞALLAH BU İKİ SENEDE BERABER ŞAMPİYONLUKLARI KUTLAYACAĞIZ"

Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Gabonlu orta saha oyuncusu, kulübe kalpten bağlı olduğunu belirterek "Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza, bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada iki sene devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Lemina, taraftarın sevgisine performansıyla karşılık vereceğini dile getirerek "Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Lemina'nın Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Son iki şampiyonluğumuza kendisinin büyük katkısı var. Kendisiyle yeni sezonda yaptığımız iki senelik kontratı konuşurken bana bir sözü var. 'İki senedeki performansım şimdiye kadar gösterdiklerimin üzerinde olacak.' dedi. Dolayısıyla kendisi taraftarlarımızın sevip beğendiği bir futbolcu. İki sene daha bizimle beraber. İnşallah bu iki senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız." ifadelerini kullandı.