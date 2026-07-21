Galatasaray'ın orta saha transferinde daha önce görüşme gerçekleştirdiği Phil Foden için Avrupa'nın dev kulüpleri de harekete geçti.

Spor muhabiri Pablo Oliveira; Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İngiliz yıldız Phil Foden için transfer çalışmalarını başlattığını ve Başkan Dursun Özbek'in süreci yürütmesi adına temsilci olarak George Gardi'yi görevlendirdiğini iletmişti.