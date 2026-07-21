Galatasaray'a Phil Foden transferinde beklenmeyen engel!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Phil Foden. Sarı-kırmızılılara transferi büyük bir merakla takip edilen futbolcuyla ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom, İngiliz yıldız için hiç beklemediği bir engel ile karşı karşıya. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 12:49
BARCELONA DEVREDE
Phil Foden'a bir talip de İspanya'dan çıktı. İspanyol basını Fichajes.net'ten Javier Parra Pena'nın haberine göre Barcelona, Manchester City ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan İngiliz futbolcu için resmen devreye girdi.
Hansi Flick'in transfer listesinde yer aldığı söylenen Foden için Katalan ekibinin, piyasa değerinin altında bir teklif ilettiği yazıldı.
Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız oyuncunun kontratındaki belirsizliği fırsata çevirmek isteyen Barcelona'nın resmi temaslara başladığı aktarıldı.
MILAN DA YARIŞTA
Phil Foden transferinde Barcelona ve Galatasaray'ın yanı sıra Serie A devi Milan'ın da teklifte bulunduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin, İngiliz yıldızı orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi.
Artan ilginin Manchester City üzerinde baskı oluşturduğu, İngiliz kulübünün ise ya bonservis beklentisini düşürmek ya da oyuncunun sözleşmesinin son yılına yaklaşması riskini göze almak durumunda kalabileceği değerlendiriliyor.
Önümüzdeki haftalarda hem Galatasaray, Barcelona ve Milan'ın transferde atacağı adımların, Foden'ın geleceğini belirlemesi bekleniyor.
İŞTE O HABER:
"İtalyan ekibinin teklifine, Galatasaray'ın resmi ilgisi de eklendi. Bu teklifler, Manchester City yönetimi üzerinde baskı oluşturuyor, kulübün ya bonservis beklentisini düşürmesi ya da futbolcunun sözleşmesinin son yılına girme riskini göze alması gerekiyor."
"Barcelona, Foden yarışında"
"İngiliz kanat oyuncusu, bu yaz transfer dönemi için bir fırsat transferine dönüştü."
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