Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de merak konusu haline geldi. Cimbom'da bu doğrultuda 2 futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılabilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 11:10
Sarı-kırmızılı yönetimin de genç futbolcunun düzenli forma şansı bulabilmesi adına kiralık olarak ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, A takım formasıyla 2 resmi maçta görev yaptı.
Öte yandan Galatasaray'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı da transfer piyasasında ilgi gören isimler arasında yer alıyor.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Belçika temsilcisi Westerlo'nun genç stoperi yakından takip ettiği öğrenildi.
Teknik ekibin, Metehan Baltacı'nın düzenli forma giyebileceği bir takıma 1 sezonluğuna kiralanmasına olumlu baktığı belirtilirken, oyuncuyla daha önce Polonya ekibi Pogon Szczecin'in de ilgilendiği hatırlatıldı.
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Metehan Baltacı'nın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncuların gelişimlerini sürdürebilmeleri için kiralık transfer seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.