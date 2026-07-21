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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de merak konusu haline geldi. Cimbom'da bu doğrultuda 2 futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 11:10
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, genç futbolcuların gelişimlerini sürdürebilmeleri adına kiralık formülü gündemde.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Sarı-kırmızılı ekipte Can Armando Güner ve Metehan Baltacı'ya hem Süper Lig'den hem de yurt dışından ilgi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un, Galatasaray'ın 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Sarı-kırmızılı yönetimin de genç futbolcunun düzenli forma şansı bulabilmesi adına kiralık olarak ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Can Armando Güner, A takım formasıyla 2 resmi maçta görev yaptı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Öte yandan Galatasaray'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı da transfer piyasasında ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Belçika temsilcisi Westerlo'nun genç stoperi yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Teknik ekibin, Metehan Baltacı'nın düzenli forma giyebileceği bir takıma 1 sezonluğuna kiralanmasına olumlu baktığı belirtilirken, oyuncuyla daha önce Polonya ekibi Pogon Szczecin'in de ilgilendiği hatırlatıldı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Metehan Baltacı'nın geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Transferde sürpriz gelişme

Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncuların gelişimlerini sürdürebilmeleri için kiralık transfer seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

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