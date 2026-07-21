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Haberler Basketbol Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:22
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2013 yılında katıldığı ailemizde 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını Sarı Mirasımıza altın harflerle yazdıran Kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, Kaptanımıza 10 numaralı Çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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