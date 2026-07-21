Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Mohamed Salah... Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:30 A Spor Muhabiri Efecan Öztaş, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Mohamed Salah'ın görüşmesinin detaylarını ve daha fazlasını canlı yayında aktardı. Spor

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Serdal Adalı

Mohamed Salah

A Spor Muhabiri Efecan Öztaş, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Mohamed Salah'ın görüşmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

Salah transferiyle ilgili olarak konuşan Öztaş, "Mohamed Salah, Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtti. Mısırlı yıldızın eşi de İstanbul'da yaşama fikrine çok sıcak. Transferde top tamamen oyuncunun menajerinde. Salah'ın menajeriyle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacak. Menajeri yaklaşık olarak 6-7 milyon euro'luk bir komisyon talebinde bulunuyor. Bu transferin yavaş yavaş olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.