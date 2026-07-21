Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...
Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından Gabonlu yıldızın takımdaki durumu hakkında gündem olan habere yer verildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:14
Transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transferde de önemli adımlar atmak adına kolları sıvadı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon de kadro iskeletini korumayı hedefleyen yönetimden dikkat çeken bir karar geldi.
Fransız basınından Sebastien Denis'in haberine göre Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mario Lemina ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Gabonlu futbolcunun salı günü saat 12.00'de resmi imzayı attığı öne sürüldü.
Böylece Lemina'nın takımdaki geleceği de netlik kazanmış oldu.
Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymesi ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Lemina, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.