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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Galatasaray'daki geleceği büyük merak konusu haline gelen Mario Lemina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından Gabonlu yıldızın takımdaki durumu hakkında gündem olan habere yer verildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:14
Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Sarı-kırmızılı yönetim, dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transferde de önemli adımlar atmak adına kolları sıvadı.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sezon de kadro iskeletini korumayı hedefleyen yönetimden dikkat çeken bir karar geldi.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Fransız basınından Sebastien Denis'in haberine göre Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mario Lemina ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Gabonlu futbolcunun salı günü saat 12.00'de resmi imzayı attığı öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Böylece Lemina'nın takımdaki geleceği de netlik kazanmış oldu.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymesi ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Lemina, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da flaş Mario Lemina gelişmesi! Yeni sözleşmesi...

32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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