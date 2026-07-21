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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Thun-Dinamo Zagreb maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Thun-Dinamo Zagreb maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre temsilcisi Thun ile Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Gian-Luca Privitelli yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Mario Kovacevic'in lıştırdığı Dinamo Zagreb ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte Thun-Dinamo Zagreb maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:21
Thun-Dinamo Zagreb maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Thun-Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Thun ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Gian-Luca Pirivitelli yönetimindeki İsviçre temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Mario Kovacevic'in ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Thun-Dinamo Zagreb maç bilgileri!

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Thun-Dinamo Zagreb maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI SAAT KAÇTA?

Stockhorn Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI HANGİ KANALDA?

Thun-Dinamo Zagreb maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Thun: Steffen; Heule, Burki, Bamert, Fehr; Reichmuth, Roth, Kait; Labeau, Dursun, Maier

Dinamo Zagreb: Filipovic; Valincic, Dominguez, Galesic, Goda; Misic, Zajc; Bakrar, Vidovic, Orsic; Beljo

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