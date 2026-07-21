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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Thun ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Gian-Luca Pirivitelli yönetimindeki İsviçre temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Mario Kovacevic'in ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Thun-Dinamo Zagreb maç bilgileri!

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Thun-Dinamo Zagreb maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI SAAT KAÇTA?

Stockhorn Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI HANGİ KANALDA?

Thun-Dinamo Zagreb maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Thun-Dinamo Zagreb MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Thun: Steffen; Heule, Burki, Bamert, Fehr; Reichmuth, Roth, Kait; Labeau, Dursun, Maier

Dinamo Zagreb: Filipovic; Valincic, Dominguez, Galesic, Goda; Misic, Zajc; Bakrar, Vidovic, Orsic; Beljo