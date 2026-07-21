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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 15:40
Beşiktaş'ta Midtjylland maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına 22 Temmuz'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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