Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk karşılaşmada sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala sarı-lacivertli taraftarlar, maçla ilgili tüm gelişmeleri ve detayları yakından takip ediyor.