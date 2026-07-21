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Beşiktaş UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu! Trossard...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılar UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Bildirilen kadroda Leandro Trossard'ın durumu ise merak ediliyordu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 09:59
Beşiktaş UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu! Trossard...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılar UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

İŞTE O LİSTE:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.

Yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadı.

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