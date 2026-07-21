Beşiktaş'tan yeni sezon öncesi transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Leandro Trossard transferiyle taraftarlarını coşturan siyah-beyazlıların son olarak Alman yıldız Leon Goretzka'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlılar, orta saha transferi planlarında alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, 31 yaşındaki futbolcuyu da gündemine aldı. Yıldız ismin temsilcileriyle iletişime geçip isteklerini sorgulayan Beşiktaş, şartların uygun olması halinde masaya oturmayı planlıyor.

Ancak Goretzka ile Avrupa'dan ciddi takımların ilgilendiği ve kolay bir süreç olmadığı aktarıldı.

Alman orta sahanın adı İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Liverpool takımları için de geçiyor.