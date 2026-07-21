CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Leon Goretzka bombası!

Beşiktaş'tan transferde Leon Goretzka bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş transferde flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Alman yıldız Leon Goretzka'yı gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 12:10
Beşiktaş'tan transferde Leon Goretzka bombası!

Beşiktaş'tan yeni sezon öncesi transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Leandro Trossard transferiyle taraftarlarını coşturan siyah-beyazlıların son olarak Alman yıldız Leon Goretzka'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlılar, orta saha transferi planlarında alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, 31 yaşındaki futbolcuyu da gündemine aldı. Yıldız ismin temsilcileriyle iletişime geçip isteklerini sorgulayan Beşiktaş, şartların uygun olması halinde masaya oturmayı planlıyor.

Ancak Goretzka ile Avrupa'dan ciddi takımların ilgilendiği ve kolay bir süreç olmadığı aktarıldı.

Alman orta sahanın adı İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Liverpool takımları için de geçiyor.

G.Saray'da 2 ayrılık birden!
F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi...
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Haluk Levent’i satan satana: Çakma denetime itiraf… Ahbap’a akan yardım paraları kumara gitti! Borca karşılık okul
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi!
F.Bahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçı detayları! FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçı detayları! 11:45
Mjallby-Lincoln Red Imps maç bilgileri! Mjallby-Lincoln Red Imps maç bilgileri! 11:22
F.Bahçe Greenwood'un lisansını çıkardı F.Bahçe Greenwood'un lisansını çıkardı 11:19
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 11:09
Depremzede taraftar evini F.Bahçe'ye adadı! Depremzede taraftar evini F.Bahçe'ye adadı! 11:06
Gizem Örge: Biz voleybol ülkesiyiz! Gizem Örge: Biz voleybol ülkesiyiz! 11:02
Daha Eski
FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı detayları! FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı detayları! 10:52
Fırtına'dan Ada'ya rekor transfer! Fırtına'dan Ada'ya rekor transfer! 10:50
Rennes'den G.Saray için paylaşım! Rennes'den G.Saray için paylaşım! 10:49
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı detayları! Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı detayları! 10:35
G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! 10:12
Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! 09:51