Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa kupalarındaki 301. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Devler Ligi yolculuğuna Kadıköy'de perde açıyor. İsviçre'nin Nyon kenti yapılan kura çekimi sonrasında Polonya'nın köklü ekiplerinden Gornik Zabrze ile eşleşen temsilcimiz, yeni sezon hazırlıklarının ardından ilk resmi sınavını Şampiyonlar Ligi arenasının baskısı altında verecek. Kadıköy'ün coşkulu atmosferini arkasına alarak sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekipte tek hedef rövanş öncesinde iyi bir skorla sahadan ayrılmak. İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçından son notlar!

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı kritik mücadele, saat 21.00'de start alacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertlilerin Avrupa arenasındaki ilk heyecanlı randevusu, canlı olarak TV100 ekranlarından şifresiz ve naklen futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: M.Günok, M.Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, İrfan, Fred, Kerem, Talisca, Gornik.

Zabrze: Schulze, Sacek, Josema, Synos, Zmrzly, Warczak, Dietz, Dordov, Urbanski, Khlan, Liseth.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını yine Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Alman Christian Dingert oturacak. AVAR'da ise Donatas Simenas eşlik edecek.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki bu kritik mücadelesini futbolseverler, herhangi bir abonelik veya ekstra ücret ödemeden TV100 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanan turun rövanş mücadelesi, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 301. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 301. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 118 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 409 gol gönderirken, kalesinde ise 423 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 43. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 42 kez eleme maçı oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.

POLONYA TAKIMLARI İLE 52 YIL SONRA

Fenerbahçe, bugüne kadar Polonya temsilcilerinden sadece Ruch Chorzow ile rakip oldu. Sarı-lacivertliler, Chorzow ekibiyle 1972-1973 sezonunda UEFA Kupası'nda, 1974-1975 sezonunda ise Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Bu süreçteki maçlarda Polonya ekibi 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Sarı-lacivertliler, 52 yıl sonra bir başka Polonya takımıyla mücadele edecek.

AVRUPA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.