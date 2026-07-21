A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da Gizem Örge'den dikkat çeken sözler!

A Milli Kadın Voleybol Takımımımız, Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi takım kaptanı Gizem Örge açıklamalarda bulundu.

Gizem Örge yaptığı açıklamada, "Biz voleybol ülkesiyiz. Erkek takımımızı da tebrik ediyorum. İlk kez finallere katılmaya hak kazandılar. Ülkemizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.