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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Mjallby-Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Mjallby-Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsveç temsilcisi Mjallby ile Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Karl Aksum yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Juanma Pavon'un çalıştırdığı Lincoln Red Imps ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte Mjallby-Lincoln Red Imps maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 11:22
Mjallby-Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Mjallby-Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Mjallby ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Karl Aksum yönetimindeki İsveç temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Juanma Pavon'un ekibi Lincoln Red Imps ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Mjallby-Lincoln Red Imps maç bilgileri!

Mjallby-Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Mjallby-Lincoln Red Imps maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

Mjallby-Lincoln Red Imps MAÇI SAAT KAÇTA?

Strandvallen Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Mjallby-Lincoln Red Imps MAÇI HANGİ KANALDA?

Mjallby-Lincoln Red Imps maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Mjallby-Lincoln Red Imps MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mjallby: Wallinder; Noren, Svanberg, Miettinen; Nielsen, Gustafson, Gustavsson, Stroud; Lindberg, Bergstrom, Samuelsen

Lincoln Red Imps: Hankins; Eerstelling, Lopes, Rutjens, Nano; Joe, Mandi, Mula; Alvarez, Toni, Toledano

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