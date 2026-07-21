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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi FC Iberia 1999-Slovan Bratislava CANLI İZLE | Maç ne zaman? Saati ve kanalı!

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava CANLI İZLE | Maç ne zaman? Saati ve kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi FC Iberia 1999 ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Andrey Demchenko yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Yaya Toure'nin çalıştırdığı Slovan Bratislava ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 11:45
FC Iberia 1999-Slovan Bratislava CANLI İZLE | Maç ne zaman? Saati ve kanalı!

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı FC Iberia 1999 ile Slovan Bratislava arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Andrey Demchenko yönetimindeki Gürcistan temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Yaya Toure'nin ekibi Slovan Bratislava ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maç bilgileri!

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI SAAT KAÇTA?

Mikheil Meskhi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FC Iberia 1999: Makaridze; Zohouri, Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Dadiani, Kardava, Kutsia; Bedoshvili, Sikharulashvili, Natchkhebia

Slovan Bratislava: Takac; Medvedev, Bajric, Markovic, Cruz; Mustafic, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Yirajang

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