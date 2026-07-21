FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı FC Iberia 1999 ile Slovan Bratislava arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Andrey Demchenko yönetimindeki Gürcistan temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Yaya Toure'nin ekibi Slovan Bratislava ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maç bilgileri!

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI SAAT KAÇTA?

Mikheil Meskhi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FC Iberia 1999-Slovan Bratislava MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FC Iberia 1999: Makaridze; Zohouri, Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Dadiani, Kardava, Kutsia; Bedoshvili, Sikharulashvili, Natchkhebia

Slovan Bratislava: Takac; Medvedev, Bajric, Markovic, Cruz; Mustafic, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Yirajang