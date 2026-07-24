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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 15:18
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan'da düzenlenecek. Macaristan Grand Prix'si, 4,3 kilometre uzunluğundaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış da 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1986 yılında burada gerçekleştirilen yarışta en hızlı turu 2020 yılında 1:16.627 derecesiyle Lewis Hamilton yaptı.

Sezonda geride kalan 10 yarışta Kimi Antonelli 6, George Russell 2, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

Macaristan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 204 puan

2 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 154 puan

4 - Charles Leclerc (Monako): 126 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 103 puan

TAKIMLAR

1 - Mercedes: 358

2 - Ferrari: 285

3 - McLaren: 195

4 - Red Bull: 151

5 - Alpine: 61

5 - Racing Bulls: 61

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