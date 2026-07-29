İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Polonya deplasmanında Gornik Zabrze'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekibimiz ilk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanmıştı. Arena Zabrze'de oynanacak maç TSİ 21.00'da başlayacak ve S Sport'tan ekranlara gelecek. Kritik rövanşı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak.

TUR AVANTAJI KANARYA'DA

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi eleyerek turu geçmesi halinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek. İlk müsabakayı Talisca'nın golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIM

Nelson Semedo, Gornik Zabrze maçı öncesi hazır olduklarını belirtti. Portekizli sağ bek, şöyle konuştu: "Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her zaman hazırım. Daha iyi bir seviyeye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz."

ASENSIO İLE SORUN YOK

Teknik Direktör İsmail Kartal, Gornik maçı öncesi konuştu. İsmail Kartal, "Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Oyuncularım benim için değerli. Hepsiyle gurur duyuyorum" dedi. Forvete değinen Kartal, "Kadro içinden forvet için alternatif oluşturduk ve antrenmanlarda denedik. Oyuncularım hazır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

TALISCA'DAN 'DEV' MESAJ

Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçta galibiyet golünü atan Anderson Talisca açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırız. Takımımız çok kaliteli. Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörümüze güveniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmak için tüm şartları karşılıyoruz. Takım yüzde 100 formuna ulaştığında rekabetçi olacağına inanıyorum. Önemli olan, sıkı çalışmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmek" dedi.

CHERIF KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde bu akşam oynanacak Gornik Zabrze maçında sakatlığı nedeniyle Sidiki Cherif forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi. Muriç, Yiğit Efe ve Kante de maç kadrosunda yok.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GORNIK ZABRZE: SCHULZE, SACEK, JANICKI, JOSEMA, JANZA, DIETZ, SADILEK, URBANSKI, DIMI, KHIAN, PREKOP

FENERBAHÇE: MERT, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, OOSTERWOLDE, GUENDOUZI, İSMAİL, ASENSIO, GREENWOOD, KEREM, TALISCA