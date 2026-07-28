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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Kante ve Sidiki Cherif...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Kante ve Sidiki Cherif...

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 11:59
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Kante ve Sidiki Cherif...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Gornik Zabrze'ye karşı oynayacakları rövanş maçı öncesi N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in sağlık durumları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayınlanan açıklama doğrultusunda Kante'nin çalışmalara başladığı, Sidiki Cherif'in ise rövanş maçı kadrosunda olmayacağı belirtildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kanté, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

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