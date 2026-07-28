Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Gornik Zabrze'ye karşı oynayacakları rövanş maçı öncesi N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in sağlık durumları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayınlanan açıklama doğrultusunda Kante'nin çalışmalara başladığı, Sidiki Cherif'in ise rövanş maçı kadrosunda olmayacağı belirtildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kanté, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir."