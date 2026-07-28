Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferi sabırsızlıkla beklenen Rafael Leao ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber, yurt dışından geldi. İşte Portekizli yıldızın transfer durumuna dair son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:55
Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, yıldız oyuncunun transferi için Milan'lı yetkililerle görüşmek üzere Milano'ya gitti.
Sarı-lacivertlilerde Leao transferi için geri sayım başlarken; İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan'a yaptığı teklifi duyurdu.
İŞTE MILAN'A YAPILAN TEKLİF
Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a 5 milyon Euro kiralama + 35 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus teklifi yaptı.
LEAO İLE ANLAŞMA TAMAM
Sarı-lacivertlilerin ise Portekizli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro maaş karşılığında prensip anlaşması sağladığı belirtildi.
Galatasaray'ın da Rafael Leao'ya ilgisinin olduğu ancak sarı-kırmızılıların oyuncuya verilecek yüksek maaşla beraber Milan'ın taleplerini karşılayabilecek gibi görünmediği aktarıldı.
Leao, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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