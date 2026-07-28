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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferi sabırsızlıkla beklenen Rafael Leao ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber, yurt dışından geldi. İşte Portekizli yıldızın transfer durumuna dair son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:55
Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathan Ake takviyeleriyle büyük ses getiren sarı-lacivertliler, çok konuşulacak bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Yönetim, Milan forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, yıldız oyuncunun transferi için Milan'lı yetkililerle görüşmek üzere Milano'ya gitti.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Sarı-lacivertlilerde Leao transferi için geri sayım başlarken; İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan'a yaptığı teklifi duyurdu.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

İŞTE MILAN'A YAPILAN TEKLİF

Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a 5 milyon Euro kiralama + 35 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus teklifi yaptı.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

LEAO İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertlilerin ise Portekizli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro maaş karşılığında prensip anlaşması sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Galatasaray'ın da Rafael Leao'ya ilgisinin olduğu ancak sarı-kırmızılıların oyuncuya verilecek yüksek maaşla beraber Milan'ın taleplerini karşılayabilecek gibi görünmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

Leao, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye transferde Rafael Leao müjdesi!

İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Portekizli yıldızın güncel piyasa değeriyse 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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