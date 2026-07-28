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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Hearts-Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Hearts-Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile Avusturya ekibi Sturm Graz karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede rakibini 4-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Sturm Graz, deplasmanda bu üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Hearts ise taraftarı önünde zoru başararak tarihi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Rövanş öncesinde iki takımın form durumu, muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detayları haberimizde derledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:03
Hearts-Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Hearts-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Hearts ile Sturm Graz arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup eden Avusturya temsilcisi, tur kapısını sonuna kadar aralarken rövanşa da büyük bir avantajla çıkıyor. Ev sahibi Hearts ise taraftarının desteğini arkasına alarak erken bulacağı gollerle umutlarını yeniden yeşertmek istiyor. İskoç ekibinin hücum ağırlıklı bir oyun sergilemesi beklenirken, Sturm Graz'ın kontra ataklarla farkı artırabilecek kaliteye sahip olduğu biliniyor. İşte Hearts-Sturm Graz maçının detayları!

Hearts-Sturm Graz MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Hearts-Sturm Graz maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Hearts-Sturm Graz MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 4-0 mağlup eden Sturm Graz'ın avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te start alacak.

Hearts-Sturm Graz MAÇI HANGİ KANALDA?

Tynecastle Park'ta oynanacak Hearts-Sturm Graz mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Hearts-Sturm Graz MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hearts: Schwolow; Borchgrevink, Fagan-Walcott, Findlay, Milne; Magnusson, McEntee; Kerjota, Ba-Sy, Kyziridis; Braga

Sturm Graz: Khudyakov; Heil, Vallci, Mitchell, Soglo; Seidl, Stankovic, Weinhandl, Fosso; Wlodarczyk, Jatta

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