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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gornik Zabrze, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında karşı karşıya geleceği Polonya ekibi Gornik Zabrze, maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:50
Gornik Zabrze, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Polonya ekibi Gornik Zabrze, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Müsabakanın oynanacağı Zabrze Arena'nın yanında bulunan tesislerde, teknik direktör Michal Gasparik yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından şut çalışması gerçekleştiren Polonya temsilcisi, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe, 28 Temmuz günü TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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