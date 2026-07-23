BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orkun Kökçü'den Italiano sözleri!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren Orkun Kökçü mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü: "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz. "İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi."

GOLÜ HAKKINDA...

"İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü."

ITALIANO SÖZLERİ

"Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız." ifadelerini kullandı.