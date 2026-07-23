CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Alexander Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim!

Alexander Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkan Alexander Nübel, mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano'ya övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:26
Alexander Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Alexander Nübel galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Alexander Nübel: "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum."

"Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savumma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik."

ITALIANO SÖZLERİ

"Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi itiyor sürekli. Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim sahanın kenarında. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu, sürekli sahada olması bize çok yardımcı oluyor." dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim!
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
ABD-İran savaşında B-1 uçakları yeniden havada iddiası! Trump'tan yeni tehdit: "Büyük bir saldırı planlıyorum"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 23:32
Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim! Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim! 23:25
Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı 23:20
Orkun Kökçü'den Italiano sözleri! Orkun Kökçü'den Italiano sözleri! 23:16
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 22:53
Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti? 22:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 22:42
Beşiktaşlı taraftarlardan Italiano’ya özel pankart! Beşiktaşlı taraftarlardan Italiano’ya özel pankart! 21:55
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 21:23
Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! 20:34
Galatasaray - Monza hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray - Monza hazırlık maçı saat kaçta? 20:17
Beşiktaş Midtjylland maçı öncesi son notlar Beşiktaş Midtjylland maçı öncesi son notlar 19:39