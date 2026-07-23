Alexander Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Alexander Nübel galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Alexander Nübel: "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum."

"Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savumma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik."

ITALIANO SÖZLERİ

"Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi itiyor sürekli. Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim sahanın kenarında. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu, sürekli sahada olması bize çok yardımcı oluyor." dedi.