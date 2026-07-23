Fenerbahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertlilerin bir dönem kadrosuna katmayı çok istediği fakat transferin gerçekleşmediği o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:13
Fenerbahçe'de İsmail Kartal önderliğinde Gornik Zabrze ile oynanacak olan rövanş maçının hazırlıkları sürüyor.
Kanarya, Polonya ekibi karşısında deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına hata yapmak istemiyor.
Sarı-lacivertlilerde Gornik Zabrze maçının hazırlıkları sürerken diğer yandan yönetim transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Kanarya son olarak flaş bir transfere imza atmış ve Mason Greenwood'u renklerine bağlamıştı.
Mason Greenwood'un ardından Fenerbahçe'de kadroya katılacak olan yeni isimler merak konusu haline geldi.
Fenerbahçe'de geride kalan dönemlerde ise bazı futbolcuların ismi ne kadar sarı-lacivertliler ile anılsa da bu transferler gerçekleşmemişti.
Bu futbolculardan birisi de Japon futbolcu Hidemasa Morita'ydı.
En son Portekiz ekibi Sporting'in formasını terleten ve şimdilerde kulüpsüz bulunan Japon yıldızla ilgili flaş gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
Romano'nun paylaştığı habere göre; Hull City ile anlaşma sağlayan orta saha İngiltere'de sağlık kontrolünden geçti.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Hidemasa Morita özellikle 2021 yılında Santa Clara formasını terletirken Fenerbahçe ile ismi çok anılmıştı.