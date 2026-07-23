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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertlilerin bir dönem kadrosuna katmayı çok istediği fakat transferin gerçekleşmediği o yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:13
Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal önderliğinde Gornik Zabrze ile oynanacak olan rövanş maçının hazırlıkları sürüyor.

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Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Kanarya, Polonya ekibi karşısında deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Sarı-lacivertlilerde Gornik Zabrze maçının hazırlıkları sürerken diğer yandan yönetim transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Kanarya son olarak flaş bir transfere imza atmış ve Mason Greenwood'u renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Mason Greenwood'un ardından Fenerbahçe'de kadroya katılacak olan yeni isimler merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Fenerbahçe'de geride kalan dönemlerde ise bazı futbolcuların ismi ne kadar sarı-lacivertliler ile anılsa da bu transferler gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Bu futbolculardan birisi de Japon futbolcu Hidemasa Morita'ydı.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

En son Portekiz ekibi Sporting'in formasını terleten ve şimdilerde kulüpsüz bulunan Japon yıldızla ilgili flaş gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Romano'nun paylaştığı habere göre; Hull City ile anlaşma sağlayan orta saha İngiltere'de sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski gözdeki Hull City ile anlaştı!

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Hidemasa Morita özellikle 2021 yılında Santa Clara formasını terletirken Fenerbahçe ile ismi çok anılmıştı.

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