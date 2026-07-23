Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!
Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği Archie Brown için tavrını netleştirdi. Sarı-lacivertlilerin daha önce İngiliz sol bek için gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Ada'dan iki dev kulübün de transfer için devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 15:21
Yönetimin, Archie Brown'ı İstanbul'daki ilk sezonunun ardından kesinlikle göndermeyi düşünmediği ve bu kararın kulüp içinde net şekilde dile getirildiği aktarıldı.
Haberde, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Brown'ın yeni sezon planlamasının önemli isimlerinden biri olarak görüldüğü belirtildi.
DÜŞÜNMEDEN REDDEDİLDİ
Öte yandan Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminin başında yaptığı resmi teklifin Fenerbahçe tarafından geri çevrildiği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından çeşitli aracıların devreye girerek Archie için Chelsea ve Manchester United'ın nabzını yokladığı aktarıldı.
İngiliz basını, hem Chelsea'nin hem de Manchester United'ın sol bek arayışını sürdürdüğünü ve Archie Brown'ı yakından takip ettiğini yazdı.
SOMUT ADIMLAR ATILABİLİR
Özellikle Chelsea scoutlarının yetenekli futbolcu hakkında yönetime olumlu rapor sunduğu ve Manchester United'ın da oyuncuyu Fenerbahçe'ye transferinden bu yana izlediği aktarıldı.
Premier Lig ekiplerinin ilerleyen günlerde somut adımlar atması halinde Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tavır sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.
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