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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği Archie Brown için tavrını netleştirdi. Sarı-lacivertlilerin daha önce İngiliz sol bek için gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Ada'dan iki dev kulübün de transfer için devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 15:21
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Archie Brown ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Geçtiğimiz yaz Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İngiliz sol bek için Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürerken, sarı-lacivertli yönetim kararını verdi.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Ada basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Brown'a gelen tekliflere rağmen 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermedi.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Yönetimin, Archie Brown'ı İstanbul'daki ilk sezonunun ardından kesinlikle göndermeyi düşünmediği ve bu kararın kulüp içinde net şekilde dile getirildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Haberde, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Brown'ın yeni sezon planlamasının önemli isimlerinden biri olarak görüldüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

DÜŞÜNMEDEN REDDEDİLDİ

Öte yandan Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminin başında yaptığı resmi teklifin Fenerbahçe tarafından geri çevrildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Bu gelişmenin ardından çeşitli aracıların devreye girerek Archie için Chelsea ve Manchester United'ın nabzını yokladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

İngiliz basını, hem Chelsea'nin hem de Manchester United'ın sol bek arayışını sürdürdüğünü ve Archie Brown'ı yakından takip ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

SOMUT ADIMLAR ATILABİLİR

Özellikle Chelsea scoutlarının yetenekli futbolcu hakkında yönetime olumlu rapor sunduğu ve Manchester United'ın da oyuncuyu Fenerbahçe'ye transferinden bu yana izlediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ters köşe Archie Brown kararı!

Premier Lig ekiplerinin ilerleyen günlerde somut adımlar atması halinde Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tavır sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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