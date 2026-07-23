Bu gelişmenin ardından çeşitli aracıların devreye girerek Archie için Chelsea ve Manchester United'ın nabzını yokladığı aktarıldı.

İngiliz basını, hem Chelsea'nin hem de Manchester United'ın sol bek arayışını sürdürdüğünü ve Archie Brown'ı yakından takip ettiğini yazdı.