Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Eduardo Camavinga için Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi. Manchester United'ın Fransız orta saha için somut adımlar attığı öne sürülürken, yıldız futbolcunun ise Real Madrid'de kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 13:46
ESPN'de yer alan habere göre Andrey Santos ve Youri Tielemans'ın ardından orta sahaya bir ekleme daha yapmayı planlayan Manchester United, yönünü Camavinga'ya çevirdi.
SOMUT ADIMLAR ATILDI
Premier Lig devinin yıldız ismin transferine dair somut adımlar attığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan Marca'da yer alan habere göre Camavinga, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor.
MOU'NUN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYOR
La Liga temsilcisinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında girdiği kampta performansı ve motivasyonu ile dikkat çeken yetenekli orta saha, Jose Mourinho'yu etkilemenin peşinde.
Mourinho'nun oyun felsefesine bakıldığında ise Camavinga'yı yeni sezon planlarında konumlandırma ihtimali dikkat çekiyor.
Geride kalan sezon İspanyol devinde 43 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu 2 gol kaydederken 1 de asiste imzasını attı.
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Camavinga, Ağustos 2021'de Rennes'ten Real Madrid'e imza atmıştı.
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