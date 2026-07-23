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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Eduardo Camavinga için Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi. Manchester United'ın Fransız orta saha için somut adımlar attığı öne sürülürken, yıldız futbolcunun ise Real Madrid'de kalmaya sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 13:46
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları büyük bir gizlilikle sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Eduardo Camavinga olmuştu.

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Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Real Madrid'in yıldız orta sahası için Dursun Özbek'in bizzat devrede olduğu ve transferi bitirmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı öne sürülmüştü.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

23 yaşındaki Fransız futbolcu ile ilgili yaşanan o gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetim transferde vites artırma kararı aldı.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

ESPN'de yer alan habere göre Andrey Santos ve Youri Tielemans'ın ardından orta sahaya bir ekleme daha yapmayı planlayan Manchester United, yönünü Camavinga'ya çevirdi.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

SOMUT ADIMLAR ATILDI

Premier Lig devinin yıldız ismin transferine dair somut adımlar attığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Öte yandan Marca'da yer alan habere göre Camavinga, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

MOU'NUN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYOR

La Liga temsilcisinin yeni sezon hazırlıkları kapsamında girdiği kampta performansı ve motivasyonu ile dikkat çeken yetenekli orta saha, Jose Mourinho'yu etkilemenin peşinde.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Mourinho'nun oyun felsefesine bakıldığında ise Camavinga'yı yeni sezon planlarında konumlandırma ihtimali dikkat çekiyor.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Geride kalan sezon İspanyol devinde 43 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu 2 gol kaydederken 1 de asiste imzasını attı.

Galatasaray'a Eduardo Camavinga'da dev rakip!

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Camavinga, Ağustos 2021'de Rennes'ten Real Madrid'e imza atmıştı.

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