ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları büyük bir gizlilikle sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Eduardo Camavinga olmuştu.

Real Madrid'in yıldız orta sahası için Dursun Özbek'in bizzat devrede olduğu ve transferi bitirmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı öne sürülmüştü.