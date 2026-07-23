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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi FC Midtjylland’ı Tüpraş Stadyumu’nda ağırlıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki 259. randevusunu ekran başından kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" ve "Beşiktaş Midtjylland canlı izle linki" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik müsabakanın başlama saati, şifresiz yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve canlı izleme ekranı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:12
Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda Avrupa turlarına galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka'nın güçlü ekiplerinden FC Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak mı?" ve "Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı izle HD" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Midtjylland maçı saat bilgisi, canlı yayın kanalı, şifresiz izleme imkanı ve muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 259. randevusu olan bu kritik karşılaşma 23 Temmuz Perşembe (Bugün) oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı heyecan dolu mücadele, saat 21.00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı mücadele S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır. Beşiktaş-FC Midtjylland maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉 BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh

Midtjylland: Olafsson, Han-Beom, Kristensen, Bech, Osorio, Billing, Bravo, Jensen, Andreasen, Gue-Sung Dju

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Midtjylland maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva yer alacak.

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BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.

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