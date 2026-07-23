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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu resmen açıklandı

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu resmen açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni başkanı olarak seçildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:35 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:36
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından yönetim yapılanmasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte Aziz Yıldırım, alınan karar doğrultusunda Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"23 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında Yönetim Kurulu yapılanmasında değişikliğe gidilmiştir.

Sayın Mahmut Uslu, uzun yıllardır Fenerbahçemize farklı kademelerde değerli hizmetlerde bulunmuş, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nda da önemli katkılar sunmuştur. Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine devam etmektedir.

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında, önceki dönem Yönetim Kurulu'ndan ayrılan altı ismin yerine seçilen yeni üyelerle birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

1-Aziz Yıldırım | Yönetim Kurulu Başkanı

2-Barış Göktürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3-Nihat Özbağı | Yönetim Kurulu Üyesi

4-Cihan Kamer | Yönetim Kurulu Üyesi

5-Tanju Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi

6-Mehmet Selim Kosif | Yönetim Kurulu Üyesi

7-Özgür Peker | Yönetim Kurulu Üyesi

8-Mustafa Çağlar | Yönetim Kurulu Üyesi

9-Fatih Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi

10-Feridun Geçgel | Yönetim Kurulu Üyesi

11-Batuhan Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi

12-Yusuf Buğra Tanık | Yönetim Kurulu Üyesi

13-Mehmet Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri resmi makamların onayı sonrasında tescil edilecek ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

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