CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son dört sezondur savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'ya güçlü bir alternatif kazandırmak için harekete geçti. Yönetim, belirlenen iki adaydan birini kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Galatasaray, yeni sezon öncesinde stoper rotasyonunu belirledi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Başta Como olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Davinson Sanchez'i kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 32 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yerli solak isimler aramaya başladı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Sabah'ın haberine göre, gelecek vaat eden Ajax'tan Ahmetcan Kaplan ve Al-Hilal'den Yusuf Akçiçek listenin ilk iki sırasına yazıldı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Florya'da yetiştikten sonra Fenerbahçe altyapısının yolunu tutan 2006 doğumlu Yusuf, geçen sezon başında 22 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer oldu.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Suudi Arabistan'da istediği süreleri alamayan milli savunmacı kiralık olarak düşünülüyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Al Hilal forması ile Suudi Arabistan Ligi'nde 12 maçta 616 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, Kral Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

110 BİN EURO KAZANDIRDI!

2019'da G.Saray altyapısından F.Bahçe'ye transfer olan oyuncu, A Takım'a kadar yükseldi. Sonrasındaki başarısı ile 22 milyon Euro'ya Al Hilal'in yolunu tutan oyuncunun transferinden G.Saray yetiştirme bedeli olarak 110 bin Euro almıştı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

B PLANI DA HAZIR

Sol stoperin diğer adayı Ahmetcan Kaplan ise sezonu NEC Nijmegen'de tamamladı. Ajax'a geri dönen 2003 doğumlu genç savunmacının mali şartları araştırılıyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Ajax ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan Ahmetcan Kaplan, geçen sezon Nijmegen'de 25 maçta oynadı, 1 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Yusuf ve Ahmetcan ihtimalini değerlendiren Galatasaray, 4 sezondur maç kaçırmayan Abdülkerim'i ekonomik kullanmanın planını yapıyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden

Sözleşmesini 2 yıl için uzatan Lemina da yeni sezonda stoper rotasyonunda şans bulacak.

İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
F.Bahçe'den Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Muhalefetin "sözde kurtarıcı" illüzyonu çöktü! İmamoğlu’ndan sonra Haluk Levent balonu da patladı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu!
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 00:52
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 00:52
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! 00:52
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 00:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... 00:52
G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! 00:52
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! 00:52
F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... 00:52
F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... 00:52
G.Saray'a Camavinga'da dev rakip! G.Saray'a Camavinga'da dev rakip! 00:52