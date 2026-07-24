Galatasaray'dan yerli operasyonu! Savunmaya 2 aday birden
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son dört sezondur savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı'ya güçlü bir alternatif kazandırmak için harekete geçti. Yönetim, belirlenen iki adaydan birini kadroya katmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray, yeni sezon öncesinde stoper rotasyonunu belirledi.
Başta Como olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Davinson Sanchez'i kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 32 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yerli solak isimler aramaya başladı.
Sabah'ın haberine göre, gelecek vaat eden Ajax'tan Ahmetcan Kaplan ve Al-Hilal'den Yusuf Akçiçek listenin ilk iki sırasına yazıldı.
Florya'da yetiştikten sonra Fenerbahçe altyapısının yolunu tutan 2006 doğumlu Yusuf, geçen sezon başında 22 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer oldu.
Suudi Arabistan'da istediği süreleri alamayan milli savunmacı kiralık olarak düşünülüyor.
Al Hilal forması ile Suudi Arabistan Ligi'nde 12 maçta 616 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, Kral Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.
110 BİN EURO KAZANDIRDI!
2019'da G.Saray altyapısından F.Bahçe'ye transfer olan oyuncu, A Takım'a kadar yükseldi. Sonrasındaki başarısı ile 22 milyon Euro'ya Al Hilal'in yolunu tutan oyuncunun transferinden G.Saray yetiştirme bedeli olarak 110 bin Euro almıştı.
B PLANI DA HAZIR
Sol stoperin diğer adayı Ahmetcan Kaplan ise sezonu NEC Nijmegen'de tamamladı. Ajax'a geri dönen 2003 doğumlu genç savunmacının mali şartları araştırılıyor.
Ajax ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan Ahmetcan Kaplan, geçen sezon Nijmegen'de 25 maçta oynadı, 1 kez ağları havalandırdı.
Yusuf ve Ahmetcan ihtimalini değerlendiren Galatasaray, 4 sezondur maç kaçırmayan Abdülkerim'i ekonomik kullanmanın planını yapıyor.
Sözleşmesini 2 yıl için uzatan Lemina da yeni sezonda stoper rotasyonunda şans bulacak.