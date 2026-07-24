110 BİN EURO KAZANDIRDI! 2019'da G.Saray altyapısından F.Bahçe'ye transfer olan oyuncu, A Takım'a kadar yükseldi. Sonrasındaki başarısı ile 22 milyon Euro'ya Al Hilal'in yolunu tutan oyuncunun transferinden G.Saray yetiştirme bedeli olarak 110 bin Euro almıştı.