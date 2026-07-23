Ömer Bayram'dan Galatasaray'a Virgil van Dijk müjdesi!
Galatasaray'ın savunma transferinde listesinin üst sıralarına yazdığı Virgil van Dijk ile ilgili müjdeyi sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ömer Bayram verdi. İşte transferde yaşanan o heyecan verici gelişme... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:14
2018-2022 yılları arasında Galatasaray formasını terleten ve Virgil van Dijk'a olan yakınlığı ile bilinen Ömer Bayram, yıldız oyuncu ile görüştüğünü açıkladı.
"YAKINDAN GÖRÜNCE ETKİLENDİ"
Libero TV'ye konuşan Bayram, "Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. Bana 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu. Ben de ona 'Bir gün maça gelirsin' dedim. Buraya gelip yakından görünce etkilendi." ifadeleri ile gündem oldu.
"HER ŞEY OLUMLU"
Öte yandan Bayram, Virgil van Dijk ile Galatasaray'a olası transferiyle ilgili görüştüğünü, "Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu; bunu söyleyemem..." sözleri ile açıkladı.
TRANSFERDE GÖZLER TFF'DE
Galatasaray, Virgil van Dijk transferi başta olmak üzere gündemindeki birçok isim için TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmesini bekliyor.
BEŞİKTAŞ İDDİALARI
Virgil van Dijk transferinde Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
Bazı kaynaklar, siyah-beyazlı kulübün yıldız stoperle anlaşma sağlamaya oldukça yakın olduğunu iddia etti.
Van Dijk, 2017/18 sezonundan bu yana formasını giydiği Liverpool'da toplamda 374 maçta görev aldı ve 36 gol/16 asist katkısı sundu.
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