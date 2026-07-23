2018-2022 yılları arasında Galatasaray formasını terleten ve Virgil van Dijk'a olan yakınlığı ile bilinen Ömer Bayram, yıldız oyuncu ile görüştüğünü açıkladı.

"YAKINDAN GÖRÜNCE ETKİLENDİ" Libero TV'ye konuşan Bayram, "Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. Bana 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu. Ben de ona 'Bir gün maça gelirsin' dedim. Buraya gelip yakından görünce etkilendi." ifadeleri ile gündem oldu.