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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Turun kapısını Dolmabahçe'de araladı

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Turun kapısını Dolmabahçe'de araladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Midtjylland'ı konuk etti. Siyah beyazlılar, Danimarka temsilcisini Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek tur öncesi avantajı kaptı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:20
Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Turun kapısını Dolmabahçe'de araladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo De Burgos düdük çaldı. Burgos'un yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Asier Perez de Mendiola üstlendi. Beşiktaş karşılaşmaya "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı ve Oh" 11'i ile çıktı. Konuk Midtjylland ise "Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino ve Etim" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. 3'üncü dakikada sağ kanattan Orkun'un kullandığı korneri Oh kafayla arkaya aşırttı. Salih Özcan'ın vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti. Konuk ekip, 16'ncı dakikada 10 kişi kaldı. Orta sahada Djalo'ya sert bir faul yapan Etim, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Etkili oyununun sürdüren Beşiktaş, 22'nci dakikada Olaitan ile girdiği pozisyondan sonuç alamadı. 26'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Cerny'nin pasıyla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Orkun'un yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 29'uncu dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sol kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı çizgiden ortasını yaptı. Murillo'nun gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Olafsson'un da dokunduğu top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Orkun yerden altıpasa çevirdi, müsait durumdaki Olaitan dokunamadı. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının büyük bölümünde topun sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 55'inci dakikada Oh ve 70'nci dakikada Cerny ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç alamadı. 79'uncu dakikada Nübel mutlak gole izin vermedi. Orta sahadan atılan topla savunma arkasına sarkan Billing, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı zamanında kapatan Nübel gole izin vermedi. Bu pozisyonun ardından kontratağa çıkan Beşiktaş'ta Orkun pasını ceza sahasının hemen dışındaki Semih'e verdi. Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Olafsson topu çelmeyi başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

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DJALO DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli stoperi Tiago Djalo, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75'inci dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruş sırasında adalesini tutan Portekizli savunmacı, bir süre oyuna devam etti. 78'inci dakikada Beşiktaş ceza sahasında kendini yere bırakan Djalo oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine Agbadou oyuna dahil oldu.

OUATTARA FORMAYI GİYDİ

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden birisi olan Kassoum Ouattara, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 21 yaşındaki Fransız sol bek, 73'üncü dakikada Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada siyah-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı sol kanatta son çizgi üzerinden ceza alanına ortaladı. Murillo'nun şutunda kaleci Olafsson'un müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza sahası dışından Billing'in kullandığı frikikte, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

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