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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincenzo Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:32 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincenzo Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakaladı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO AÇIKLAMALARI

"KEŞKE BEN OYNAYABİLSEM" DEDİM

"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, "Keşke ben oynayabilsem" dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse, maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız."

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

"Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi."

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

"Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. 20 gündür çalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız."

"12. ADAM GİBİYİM"

"Ben maçları böyle yaşayan bir insanım, doğamda olan bir şey bu. İstemsiz yapıyorum bunu. Oyunculara yardım etmek istiyorum, 12. adam gibiyim, bu benim ruh halim. Oyuncular da artık bunu biliyor. Onlarla birlikte maçı yaşamayı çok seviyorum. Onları hep itmeye, zorlamaya, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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