Beşiktaşlı taraftarlardan Vincenzo Italiano’ya özel pankart!
Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland karşılaşmasında yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'ya özel bir pankartla destek verdi. Siyah-beyazlı tribünlerde İtalyanca "Benvenuta Aquila Italiana" (Hoş geldin İtalyan Kartalı) mesajı dikkat çekti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 21:56
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk etti. Siyah-beyazlı tribünlerden takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'ya özel pankart açıldı. Yer alan pankartta İtalyanca olarak, 'Benve Nuta Aquila Italiana' (Hoşgeldin İtalyan Kartalı) yazısı yer aldı.