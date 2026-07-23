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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlardan Vincenzo Italiano’ya özel pankart!

Beşiktaşlı taraftarlardan Vincenzo Italiano’ya özel pankart!

Beşiktaş taraftarı, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland karşılaşmasında yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'ya özel bir pankartla destek verdi. Siyah-beyazlı tribünlerde İtalyanca "Benvenuta Aquila Italiana" (Hoş geldin İtalyan Kartalı) mesajı dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 21:56
Beşiktaşlı taraftarlardan Vincenzo Italiano’ya özel pankart!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk etti. Siyah-beyazlı tribünlerden takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'ya özel pankart açıldı. Yer alan pankartta İtalyanca olarak, 'Benve Nuta Aquila Italiana' (Hoşgeldin İtalyan Kartalı) yazısı yer aldı.
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