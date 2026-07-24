Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...
Fenerbahçe, santrfor transferinde rotayı yeniden İtalya'ya çevirdi. Napoli'nin satış listesine koyduğu Romelu Lukaku için kritik temaslar başlarken, sarı-lacivertli yönetim transferi bitirmek adına tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Futbol direktörü Oğuz Çetin başta olmak üzere Futbol AŞ'den sorumlu yönetici Feridun Geçgel, Çizme'ye çıkarma yapacak ve 33 yaşındaki santrfor için Napoli'yle masaya oturacak.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Napoli, Lukaku için düşük teklifleri kabul etmeyecek ve Belçikalı santrfor için en az 15 milyon euro bonservis beklentisi içinde...
Haberin içeriğinde; "Fenerbahçe yönetimi, Lukaku'nun peşinde ve forvet transferini hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor" bilgisi paylaşıldı.
Beşiktaş'ın da gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak olan sarı-lacivertliler, bu transferi önümüzdeki hafta kesin olarak tamamlamayı planlıyor.
GEÇEN YIL 7 MAÇTA 1 GOL
Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Romelu Lukaku, toplamda 7 karşılaşmada görev yaptı.
64 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.
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