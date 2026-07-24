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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Fenerbahçe, santrfor transferinde rotayı yeniden İtalya'ya çevirdi. Napoli'nin satış listesine koyduğu Romelu Lukaku için kritik temaslar başlarken, sarı-lacivertli yönetim transferi bitirmek adına tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Marcus Rashford ve Ollie Watkins'te istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, santrfor konusunda direksiyonu yeniden İtalya'ya kırdı.

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Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Hedefteki isim eski aşk; Romelu Lukaku...

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis'in satış listesine koyduğu tecrübeli futbolcu için hafta sonu mesai başlayacak.

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Futbol direktörü Oğuz Çetin başta olmak üzere Futbol AŞ'den sorumlu yönetici Feridun Geçgel, Çizme'ye çıkarma yapacak ve 33 yaşındaki santrfor için Napoli'yle masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Napoli, Lukaku için düşük teklifleri kabul etmeyecek ve Belçikalı santrfor için en az 15 milyon euro bonservis beklentisi içinde...

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Haberin içeriğinde; "Fenerbahçe yönetimi, Lukaku'nun peşinde ve forvet transferini hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor" bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

Beşiktaş'ın da gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak olan sarı-lacivertliler, bu transferi önümüzdeki hafta kesin olarak tamamlamayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

GEÇEN YIL 7 MAÇTA 1 GOL
Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Romelu Lukaku, toplamda 7 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe'den Çizme'ye Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...

64 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

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