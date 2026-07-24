Futbol direktörü Oğuz Çetin başta olmak üzere Futbol AŞ'den sorumlu yönetici Feridun Geçgel, Çizme'ye çıkarma yapacak ve 33 yaşındaki santrfor için Napoli'yle masaya oturacak.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a göre Napoli, Lukaku için düşük teklifleri kabul etmeyecek ve Belçikalı santrfor için en az 15 milyon euro bonservis beklentisi içinde...