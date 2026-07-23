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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Midtjylland maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş-Midtjylland maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giren ve Avrupa'da grup aşamasına kalmayı hedefleyen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni İstanbul'da start alıyor. Danimarka Ligi'nin iddialı ekiplerinden FC Midtjylland ile eşleşen Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu'nun kapalı gişe atmosferinde galibiyet arıyor. Türk takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, yeni transferlerin de sahada olacağı bu kritik 90 dakikada tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Heyecan dolu mücadele öncesi Beşiktaş-Midtjylland maçının 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:48 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:51
Beşiktaş-Midtjylland maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarkalı rakibi Midtjylland'ı konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi tur kapısını aralamak isteyen siyah-beyazlılarda teknik adam Vincenzo Italiano, ilk resmi maçına çıkıyor. Temsilcimiz ilk maçı kazanarak turun kapısını aralamak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

FC Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

AVRUPA KUPALARINDA 259. RANDEVU

Kartal, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 259. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 258 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA EVİNDE 130. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 129 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 200 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 134. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 133 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 133 karşılaşmada 209 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 180 gol gördü.

DANİMARKA TAKIMLARIYLA İLK KEZ

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla Danimarka temsilcilerine karşı ilk kez rakip olacak. Midtjylland ise Türk takımlarına yabancı değil. Danimarka ekibi, daha önce Fenerbahçe ile 1 ve Osmanlıspor'la da 2 kez karşı karşıya geldi. Midtjylland, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Osmanlıaspor'a deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 kaybetti. Fenerbahçe'yle de 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında oynayan Danimarka ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

VINCENZO ITALIANO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano da siyah-beyazlılardaki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıkıyor. Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Italiano ile siyah-beyazlılar, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasının ilkinde Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi.

Siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı heyecan dolu mücadele, saat 21.00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

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