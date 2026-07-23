ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ)

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri çeyrek final etabında dünya voleybolunun iki büyük devi ABD ile Çin, yarı final bileti alabilmek için sahada nefes kesen bir mücadeleye imza atıyor. Çeyrek finalde Kanada engelini 3-1'lik skorla geçerek adını üst üste 8. kez VNL finallerinde son 4 takım arasına yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı (Filenin Sultanları) da doğrudan ilgilendiren dev karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Sporseverler arama motorlarında "ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti?", "VNL ABD Çin maç sonucu kim kazandı?" ve "Filenin Sultanları yarı finalde kiminle eşleşti?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanan ABD - Çin VNL çeyrek final karşılaşmasından canlı skor gelişmeleri ve set sonuçları...

ABD - ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ? (CANLI SET SKORLARI)

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD ile Çin karşı karşıya geldi. İlk seti 25-15 kazanan ABD mücadelede 1-0 öne geçerken, Çin ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20 kazanan Çin avantajı yakalasa da ABD dördüncü seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan final setini 15-13 kazanan Çin, yarı finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI'NIN YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD ile Çin karşı karşıya geldi. İlk seti 25-15 kazanan ABD mücadelede 1-0 öne geçerken, Çin ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20 kazanan Çin avantajı yakalasa da ABD dördüncü seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan final setini 15-13 kazanan Çin, yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE - ÇİN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 11.00'de Çin ile karşılaşacak.