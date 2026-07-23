CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ)

ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ)

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Final etabında Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibini belirleyecek dev randevuda ABD ile Çin karşı karşıya geldi. Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gözünü çevirdiği bu kritik mücadeleyi takip eden sporseverler arama motorlarında "ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti?", "VNL ABD - Çin çeyrek final maç sonucu" ve "Türkiye'nin yarı final rakibi kim oldu?" sorularını yoğun şekilde araştırıyor. İşte nefes kesen ABD - Çin maçının canlı skor gelişmeleri, set sonuçları ve yarı final takvimi...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 17:34
ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ)

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri çeyrek final etabında dünya voleybolunun iki büyük devi ABD ile Çin, yarı final bileti alabilmek için sahada nefes kesen bir mücadeleye imza atıyor. Çeyrek finalde Kanada engelini 3-1'lik skorla geçerek adını üst üste 8. kez VNL finallerinde son 4 takım arasına yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı (Filenin Sultanları) da doğrudan ilgilendiren dev karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Sporseverler arama motorlarında "ABD - Çin voleybol maçı kaç kaç bitti?", "VNL ABD Çin maç sonucu kim kazandı?" ve "Filenin Sultanları yarı finalde kiminle eşleşti?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanan ABD - Çin VNL çeyrek final karşılaşmasından canlı skor gelişmeleri ve set sonuçları...

ABD - ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ? (CANLI SET SKORLARI)

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD ile Çin karşı karşıya geldi. İlk seti 25-15 kazanan ABD mücadelede 1-0 öne geçerken, Çin ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20 kazanan Çin avantajı yakalasa da ABD dördüncü seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan final setini 15-13 kazanan Çin, yarı finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI'NIN YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

2026 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD ile Çin karşı karşıya geldi. İlk seti 25-15 kazanan ABD mücadelede 1-0 öne geçerken, Çin ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20 kazanan Çin avantajı yakalasa da ABD dördüncü seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan final setini 15-13 kazanan Çin, yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE - ÇİN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 11.00'de Çin ile karşılaşacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
Beşiktaş-Midtjylland | CANLI
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
ABD-İran savaşında B-1 uçakları yeniden havada iddiası! Trump'tan yeni tehdit: "Büyük bir saldırı planlıyorum"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması!
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı taraftarlardan Italiano’ya özel pankart! Beşiktaşlı taraftarlardan Italiano’ya özel pankart! 21:55
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 21:23
Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! 20:34
Galatasaray - Monza hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray - Monza hazırlık maçı saat kaçta? 20:17
Beşiktaş Midtjylland maçı öncesi son notlar Beşiktaş Midtjylland maçı öncesi son notlar 19:39
G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor 19:29
Daha Eski
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 19:23
Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... 18:47
Beşiktaş-Midtjylland | CANLI Beşiktaş-Midtjylland | CANLI 18:36
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 18:17
2026 VNL Çeyrek Final: Türkiye - Slovenya 2026 VNL Çeyrek Final: Türkiye - Slovenya 18:06
Adalı'dan Süleyman Seba Müzesi açıklaması Adalı'dan Süleyman Seba Müzesi açıklaması 16:43